Une star de l’OM a souffert après son transfert

Hugo Chirossel

Après le départ d’Alexis Sanchez, Pierre-Emerick Aubameyang est devenu le nouvel attaquant star de l’OM. Si l’international gabonais semble avoir trouvé son rythme et a déjà dépassé le total de buts du Chilien la saison dernière, ses premiers pas à Marseille n’ont pas été évidents et il a mal vécu les sifflets du Stade Vélodrome à son égard.

Jeudi soir, à l’occasion de la réception de Villarreal, Pierre-Emerick Aubameyang va retrouver une compétition qu’il adore : la Ligue Europa. En marquant son 31e but en C3 lors du match retour de barrage contre le Shakhtar Donetsk (3-1), l’attaquant de l’OM est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue Europa, depuis sa refonte en 2009, devançant ainsi Radamel Falcao.

Aubameyang dépasse Sanchez

Pierre-Emerick Aubameyang a d’ailleurs déjà dépassé le total de buts de son prédécesseur à la pointe de l’attaque de l’OM, Alexis Sanchez. Ce dernier avait trouvé le chemin des filets à 18 reprises la saison dernière toutes compétitions confondues, tandis que le Gabonais en est déjà à 19 réalisations.

Aubameyang a mal vécu les sifflets du Vélodrome