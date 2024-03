OM : Gasset humilie Gattuso !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’Olympique de Marseille a enchaîné un cinquième succès de rang ce dimanche face au FC Nantes (2-0), permettant à Jean-Louis Gasset de poursuivre son excellente série à la tête du club phocéen. En plus des résultats, le club brille par la manière, avec un rendement offensif impressionnant à en faire rougir Gennaro Gattuso.

Et de cinq ! En clôture de la 25e journée de Ligue 1, l’OM a enchaîné face au FC Nantes (2-0) grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. Après le Chakhtior Donetsk (3-1), Montpellier (4-0) et Clermont (5-1), et Villarreal (4-0), ce sont donc les Canaris qui ont été victimes de l’équipe de Jean-Louis Gasset, qui poursuit son incroyable série à la tête de l’OM.

Le boss de l’OM a menti pour Gasset ? https://t.co/BydBVKN1Wi pic.twitter.com/8YidrPVFUg — le10sport (@le10sport) March 11, 2024

La leçon offensive de Gasset à Gattuso

En plus des victoires, le club phocéen impressionne par son efficacité face au but, inscrivant ce dimanche ses 17 et 18èmes réalisations depuis la nomination de Jean-Louis Gasset sur le banc de touche. Comme le souligne le compte Stats Foot sur X , c’est autant de buts inscrits que lors des 13 derniers matches dirigés par Gennaro Gattuso.

« Aubameyang, c’est LE joueur de l’effectif »