«Trop c’est trop» : Il balance en pleine polémique avec l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le FC Nantes s’emporte contre l’arbitrage après la victoire de l’OM au Vélodrome (2-0) dimanche soir. Furieux dans le couloir des vestiaires, Waldemar Kita a eu l’occasion d’en rajouter une couche au lendemain de la défaite de son équipe, le président nantais critiquant le fait de ne pas consulter le VAR sur des actions litigieuses.

Au lendemain de la défaite contre l’OM au Vélodrome (2-0), la colère ne redescend pas dans le camp nantais, s’estimant lésé par l’arbitre François Letexier. Deux actions sont en cause, un contact dans la surface marseillaise entre Chancel Mbemba et Moses Simon (36e), ainsi qu'une main du même défenseur phocéen non sifflée (50e). « La VAR ça existe, il y en a marre à la fin , pestait à la fin de la rencontre le président Waldemar Kita . Il y a toute la planète qui parle de ça. Il y a deux mains, c’est incroyable de voir ça. Ça ne sert à rien la nouvelle technologie si on ne vérifie pas . »

Le boss de l’OM a menti pour Gasset ? https://t.co/BydBVKN1Wi pic.twitter.com/8YidrPVFUg — le10sport (@le10sport) March 11, 2024

« C'est un problème »

Interrogé par L’Équipe , le président du FC Nantes a eu l’occasion d’en rajouter une couche. « Trop c'est trop. Quand on met une technologie en place et qu'on ne l'utilise pas, c'est un problème. Pourquoi voulez-vous qu'on dépense autant d'argent pour l'arbitrage alors que rien n'est corrigé ? Et ce n'est pas qu'à Nantes... », confie Waldemar Kita, concluant : « À partir du moment où il y a un doute, l'arbitre devrait systématiquement checker les images ».

« C'est incompréhensible que la VAR n'appelle pas M. Letexier »