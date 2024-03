OM : Le vestiaire s’enflamme pour Aubameyang !

Arnaud De Kanel

Auteur d'un doublé dimanche soir face au FC Nantes, Pierre-Emerick Aubameyang a donné la victoire à l'OM. L'attaquant gabonais est dans une forme étincelante et fait désormais l'unanimité. Après les éloges de Jean-Louis Gasset, l'ancien joueur de Chelsea a reçu celles de son coéquipier Ulisses Garcia.

A l'image de l'OM version Jean-Louis Gasset, Pierre-Emerick Aubameyang est inarrêtable en ce moment. Le Gabonais est sur une impressionnante série de huit buts lors des cinq derniers matchs, les deux derniers en date inscrits dimanche soir face au FC Nantes. Une nouvelle performance de haut vol qui a impressionné le vestiaire de l'OM, Jean-Louis Gasset le premier.

L’OM a signé un joueur «extraordinaire», Riolo hallucine https://t.co/taKJLLtjBh pic.twitter.com/aAcnKxd4fu — le10sport (@le10sport) March 11, 2024

«C'est le joueur de l'effectif»

« C'est LE joueur ! Dans toutes les équipes vous avez LE joueur. Donc vous mettez le joueur là où il aime et après vous construisez l'équipe. C'est la personne qui nous fait bien jouer, qui marque les buts, qui s'il faut travailler revient travailler. C'est la générosité même, mais c'est le joueur de l'effectif » a insisté le coach de l'OM en conférence de presse après la rencontre face au FC Nantes. Nouveau venu depuis cet hiver, Ulisses Garcia est en accord avec les propos de son entraineur.

«On l'écoute beaucoup parce qu'il a beaucoup d'expérience»