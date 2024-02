Vente OM : Entre Marseille et Monaco, l’Arabie Saoudite a tranché

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien joueur du PSG et de l'AS Monaco, Jérôme Rothen a indirectement relancé le feuilleton lié à la vente de l'OM en révélant un intérêt de l'Arabie Saoudite pour la formation monégasque. Pour Thibaud Vézirian, cette manœuvre ne sert qu'à faire monter les enchères. En réalité, ces investisseurs seraient sur le point de racheter la formation phocéenne.

Sur l'antenne de RMC , Jérôme Rothen a laissé entendre que l'Arabie Saoudite pourrait débarquer en Ligue 1, non pas à l'OM, mais à l'AS Monaco. « De source sûre, du côté de la famille princière, et c’est pour ça que je vous donne une info là-dessus, c’est qu’il y a eu un rapprochement avec les Saoudiens, des rendez-vous, des échanges, entre un des princes saoudiens et le prince Albert. Je parle d’un prince qui est le numéro 2. Il y a eu beaucoup beaucoup d’échanges ces dernières semaines » a confié l'ancien joueur du PSG. Faut-il prendre cette information au sérieux ? Selon Thibaud Vézirian, cette annonce a un but bien précis.

Une manœuvre orchestrée en coulisses ?

« Le but est de rendre l’histoire médiatique quand on n’a pas ce qu’on veut au niveau des acheteurs. C’est le cas de l’AS Monaco, en raison d’un faible intérêt sportif et médiatique, vous avez intérêt à médiatiser. Rothen est le porte-parole de ce qu’il se passe avec Monaco, c’est formidable pour eux. L’intérêt pour Monaco d’envoyer n’importe quel Prince, c’est de faire monter les enchères. Il faut faire attention aux intérêts de parler publiquement » a confié le journaliste sur Twitch.

« La cession de l’OM est inéluctable »