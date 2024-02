Vente OM - Arabie Saoudite : La réunion qui va tout changer

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis de nombreux mois, l'Arabie Saoudite est annoncée du côté de l'OM. Mais rien n'est officiel pour le moment et dans le même temps, l'AS Monaco ferait partie des clubs susceptibles d'intéresser les Saoudiens. A tel point que Jérôme Rothen annonce une réunion très importante qui pourrait tout changer dans ce feuilleton.

Alors que l'Arabie Saoudite est annoncée avec insistance du côté de l'OM afin de racheter le club à Frank McCourt, l'officialisation se fait désormais attendre depuis de très longs mois. Et pendant ce temps-là, l'AS Monaco rode. En effet, Jérôme Rothen a révélé que les Saoudiens s'intéresseraient de près au club du Rocher. Et il en rajoute une couche avec une réunion qui pourrait tout changer.

«Des dossiers ont été déposés»

« Je reste sur ce que j’ai dit hier, l’Arabie Saoudite a plus qu’un œil sur une arrivée à l’AS Monaco. Des dossiers ont été déposés, ils analysent tout ça. J’ai eu le Prince Albert aujourd'hui, il m’a appelé et on a bien échangé, c’est quelqu’un que je respecte. Je crois tout ce qu’il me dit. Il m’a dit qu’il y a eu un échange il y a quelques semaines avec un proche de la famille royale. Mais depuis, il n’a pas de nouvelles. Le meeting n’était pas tourné sur une éventuelle arrivée, mais il y a eu une présentation et un échange », assure l'ancien joueur du PSG au micro de Rothen s'enflamme sur RMC , avant de poursuivre.

«Il y aura une réunion entre le Prince Albert et Dmitri Rybolovlev»