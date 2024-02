OM - Gasset : Le vestiaire valide déjà !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour son premier match sur le banc de l'OM, Jean-Louis Gasset a assuré l'essentiel en s'imposant contre le Shakthar Donestk (3-1) afin de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Des débuts réussis comme le souligne Pierre-Emerick Aubameyang après le match qui se réjouit du discours tenu par son nouveau coach.

Nommé entraîneur de l'OM mardi, Jean-Louis Gasset dirigeait déjà son premier match sur le banc marseillais. Et cela s'est bien passé puisque le club phocéen a dominé le Shakthar Donestk (3-1) au Vélodrome, permettant d'assurer la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. De quoi réjouir Pierre-Emerick Aubameyang qui s'est montré très satisfait après le match.

«Je pense que tout le monde s’est mis le c*l par terre»

« Ça fait du bien de renouer avec la victoire et de passer ce tour. Le mérite, ce soir, est pour les supporteurs. Ils nous ont accompagnés jusqu’au bout malgré un but encaissé d’entrée de match. Ils n’ont pas lâché, on n’a pas lâché et on s’est servi de ça. On l’a ressentie (l’union sacrée). On avait besoin d’eux. Ils nous ont vraiment apporté aujourd’hui. Je pense que tout le monde s’est mis le cul par terre », assure l'attaquant de l'OM au micro de RMC Sport .

«On est passé par les fondamentaux, c’est ce dont on avait besoin»