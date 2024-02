Vente OM - Arabie Saoudite : Il lâche une bombe en direct, c'est la panique à Marseille

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Attendue depuis de très longs mois à l'OM, l'Arabie Saoudite va-t-elle faire faux bond aux Marseillais ? D'après Jérôme Rothen ce serait clairement la tendance puisque les Saoudiens seraient en discussions avancées avec l'AS Monaco. Une annonce qui va probablement faire trembler les fans du club phocéen.

La vente de l'OM ne cesse de faire parler depuis de longues semaines. Et pour cause, l'Arabie Saoudite chercherait à racheter le club phocéen, mais la situation ne se décante pas et l'officialisation tarde à venir... et pourrait ne jamais arriver. En effet, selon Jérôme Rothen, les Saoudiens pourraient finalement se tourner vers l'AS Monaco.

L'Arabie Saoudite finalement vers l'AS Monaco ?

« Le club est en vente depuis quelques semaines, il y a du lourd qui va arriver derrière et de sources sûres, du côté de la famille princière et du club, il y a eu un rapprochement avec les saoudiens, des rendez-vous et des échanges entre un des princes saoudiens et le Prince Albert. C'est un prince qui est le numéro 2, derrière la famille royale saoudienne. C'est une grande grande famille, qui a très envie d'investir en France. Ce qui est sûr c'est qu'il y a eu beaucoup d'échanges ces dernières semaines, des rapprochements parce qu'ils ont aussi investis sur des biens privés qui appartenaient à la famille princière de Monaco. Rien à voir avec le foot. Ces affaires-là ont créé un rapprochement sur le football, le sport et il y a automatiquement de l'intérêt des Saoudiens », révèle-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant d'évoquer le cas de l'OM.

«Ils sont plus intéressés par l'AS Monaco que par l'OM»