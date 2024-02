Gros problème à l’OM, Gasset fait une annonce surprenante

Hugo Chirossel

Tenu en échec au match aller (2-2) après avoir été rejoint dans les dernières secondes de la rencontre, l’OM reçoit le Shakhtar Donetsk jeudi soir, en barrage retour de la Ligue Europa. Une rencontre qui pourrait se jouer aux tirs au but, si les deux équipes restent dos à dos. Un exercice dans lequel les Olympiens ont été défaillants dernièrement, mais cela ne semble pas préoccuper Jean-Louis Gasset.

Après avoir mené au score par deux fois, l’OM a été rejoint dans le temps additionnel la semaine dernière, lors de son barrage aller de Ligue Europa face au Shakhtar Donetsk (2-2). Les Olympiens joueront leur qualification en huitièmes de finale ce jeudi dans un Stade Vélodrome qui devrait être presque complet malgré la situation actuelle. Une qualification qui pourrait se décider aux tirs au but si les deux équipes n’arrivent pas à se départager.

L’OM a perdu ses trois dernières séances de tirs au but

Un exercice qui n’a pas vraiment souri à l’OM dernièrement. L’année dernière, les Olympiens avaient été éliminés aux penalties face à Annecy en quart de finale de la coupe de France (2-2, 6-7 aux t.a.b.). Même chose en août dernier en troisième tour préliminaire de Ligue des champions contre le Panathinaïkos (2-2, 3-5 aux t.a.b.). Enfin, l’OM s’est également incliné aux penalties sur la pelouse du Stade Rennais le 21 janvier dernier en 16e de finale de la coupe de France (1-1, 9-8 aux t.a.b.).

« C'est comme à la pétanque »