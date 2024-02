Sortie explosive à l'OM, c’est terminé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Jonathan Clauss a été la cible des critiques de Medhi Benatia durant le week-end, Pablo Longoria a eu l’occasion d’en rajouter une couche mardi à l’occasion de la présentation de Jean-Louis Gasset. Au sein de l’OM, on assure que l’affaire est désormais « classée », alors que le principal intéressé reste silencieux.

La soirée de dimanche a été chaude pour l’OM, lançant les grandes manœuvres pour remplacer Gennaro Gattuso par Jean-Louis Gasset après la défaite à Brest (1-0). Juste avant, c’est l’interview de Medhi Benatia accordée à Prime Video et Canal + qui avait enflammé l’actualité marseillaise, le conseiller sportif dézinguant Jonathan Clauss. « On a bien noté que depuis quelques mois, il ne jouait pas à son niveau. On a surtout noté des problèmes comportementaux avec le coach », a-t-il notamment lâché. Une sortie qui a fait réagir l’UNFP, condamnant ces propos.

Longoria en rajoute une couche

Présent en conférence de presse mardi à l’occasion de la présentation de Jean-Louis Gasset, Pablo Longoria ne s’est pas gêné d’en remettre une couche. « A Marseille, il y a une chose sur laquelle on a dépensé beaucoup d'énergie, c'est créer le message de l'institution. Au-dessus du coach, au-dessus des joueurs. Ce n'est pas négociable », a fait savoir le boss de l’OM, égratignant au passage l’UNFP.

« Affaire classée », dit l’OM