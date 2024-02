Vente OM : McCourt lâche une réponse à 600M€, l’Arabie Saoudite peut s’inquiéter

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Journaliste indépendant, Romain Molina s'est prononcé longuement sur la crise traversée par l'OM, et notamment sur le rôle joué par Stéphane Tessier en coulisses pour réduire les coûts et valoriser au mieux le club. Dans le cas d'une future vente, Frank McCourt pourrait ainsi récupérer un joli pactole, alors que ce bilan positif ne serait qu'un mirage.

Actuel directeur général de l'OM et pressenti pour succéder à Pablo Longoria à la présidence, Stéphane Tessier effectue un travail bien précis en coulisses. Un travail de valorisation du club. Pour cela, le responsable s'efforce de réduire la masse salariale du club, mais aussi les nombreux coûts. Et cela semble marcher puisque l'OM ne cesse de répéter que le bilan est positif.

C’est fini pour Gattuso, un ancien de l’OM envoie sa candidature https://t.co/gv1w50kgjE pic.twitter.com/3A94wruMqp — le10sport (@le10sport) February 19, 2024

Tessier s'active pour valoriser le club

Mais selon Romain Molina, ce ne serait qu'un trompe-l'œil. « L’OM dit qu’il a baissé le coût d’exploitation, que les résultats financiers sont meilleurs, que la masse salariale a baissé. En réalité, on a crée diverses sociétés que l’on a enlevé de Marseille. Donc ça ne fait plus partie de la SASP. Car l’idée est de valoriser le club, alors que c’est du maquillage » a déclaré le journaliste sur Youtube.

« McCourt y croit »