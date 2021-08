Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout n’est pas perdu pour le Real Madrid avec Mbappé !

Publié le 29 août 2021 à 10h45 par Th.B. mis à jour le 29 août 2021 à 10h57

Bien que le transfert de Kylian Mbappé semble avoir pris un coup, les discussions entre le PSG et le Real Madrid seraient toujours d’actualité. De quoi laisser la porte ouverte à une opération.

Kylian Mbappé restera-t-il au PSG cet été ? Alors que le Real Madrid aurait formulé la coquette offre de 180M€, bonus compris, aux dirigeants du Paris Saint-Germain, cette proposition resterait à ce jour sans réponse. Le PSG n’aurait pas donné suite, laissant le flou s’installer pour la suite des opérations dans ce feuilleton alors que le mercato estival fermera ses portes mardi soir. Le pessimisme semble désormais être au rendez-vous au Real Madrid qui a assuré n’avoir rien à révéler par la voix de son directeur des relations institutionnelles samedi soir.

Les discussions se poursuivent !