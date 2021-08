Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Dimitri Payet a du souci à se faire !

Publié le 29 août 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors qu’il alterne le bon et le moins bon depuis son retour à l’OM en 2017, Dimitri Payet va voir débarquer un concurrent de tout premier choix avec le recrutement d’Amine Harit.

Interrogé en juillet dernier sur les nombreux changements opérés à l’OM avec un mercato estival très agité, Dimitri Payet préférait ironiser sur les recrutements : « C’est plus facile de travailler avec de nouveaux joueurs qui sont là pour la préparation plutôt que s’ils arrivent le dernier jour du mercato. Les responsables du club font un travail extraordinaire, on a quasiment une recrue par jour, on va commencer à s’habituer ! », indique le milieu offensif marseillais. Pourtant, Payet va voir débarquer une menace qui le concerne directement dans les prochaines heures à l’OM…

Amine Harit pourrait faire de l’ombre à Payet

En effet, l’OM serait de plus en plus proche de boucler l’arrivée d’Amine Harit (24 ans), le milieu offensif marocain, qui débarquera en provenance de Schalke 04 sous la forme d’un prêt qui ne devrait pas être accompagné d’option d’achat. Harit, qui évolue au même poste et avec des caractéristiques similaires à celles de Payet, débarque donc à l’OM pour se relancer et pourrait mettre le numéro dix marseillais sur le banc à la moindre baisse de régime. Affaire à suivre…