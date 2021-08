Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une première recrue bouclée par Puel grâce à... Andy Delort ?

Publié le 29 août 2021 à 10h30 par La rédaction

L'ASSE n'a toujours pas enregistré de recrues malgré des besoins évidents offensivement. Mais la situation pourrait évoluer grâce au transfert d'Andy Delort à Nice.

Avec l'arrivée d'Andy Delort à la pointe de l'attaque, l'OGC Nice de Christophe Galtier se retrouve désormais en surnombre devant avec les présences de Delort, de Kasper Dolberg, Amine Gouiri, Evan Guessand et Dan Ndoye. Ce dernier, capable d'évoluer dans l'axe mais également sur les côtés gauche et droit, a un certain nombre de prétendants, compte tenu de ses bonnes prestations la saison dernière (28 matches avec les Aiglons).

Galtier ouvre la porte à un départ de Ndoye