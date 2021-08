Foot - Mercato

Mercato - Officiel : Andy Delort signe à l’OGC Nice !

Publié le 28 août 2021 à 16h53 par La rédaction

C’était dans l’air depuis quelques jours, mais le transfert d’Andy Delort à l’OGC Nice a été officialisé par Montpellier et le GYM ce samedi après-midi.

Alors que l’OM était bel et bien dans la course, une option qui aurait plu à Andy Delort à en croire plusieurs médias, c’est finalement l’OGC Nice qui a raflé la mise dans la course à la signature de l’international algérien comme le10sport.com vous le confiait le 24 août dernier. Ayant fait part de sa volonté de partir à ses dirigeants, Delort a vu Montpellier se mettre d’accord avec Nice pour que son transfert soit annoncé ce samedi après-midi. Via son compte Twitter , l’OGC Nice a confirmé l’arrivée de l’avant-centre quelques secondes après que le MHSC ait annoncé son départ.