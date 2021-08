Foot - OM

OM - Polémique : La nouvelle sortie forte Galtier après les incidents à Nice

Publié le 27 août 2021 à 0h00 par La rédaction

Les incidents de Nice - OM (1-0) voient les deux camps s'opposer sur tous les terrains : sportif, disciplinaire et maintenant médiatique. Christophe Galtier a donné sa version des faits.

Depuis la rencontre ce dimanche entre Nice et l'OM, les deux camps se renvoient constamment la faute. Nice reproche à l'OM de ne pas avoir voulu reprendre le match, arrêté à la 75e minute. Christophe Galtier a estimé en conférence de presse que son équipe devait avoir match gagné : « Je n'ai pas le sentiment que ça gâche notre début de saison. C'est malheureux mais l'essentiel est que nous sommes concentrés avec nos joueurs. On verra la sanction, il y a la réalité sportive et les sanctions. Je trouve que c'est normal que la commission de discipline prenne le temps de l'instruction et que le score ne soit pas encore entériné. (Nice a t-il gagné pour lui') Oui, mes joueurs ont gagné, ils l'ont emporté. Après, je n'ai pas à juger la décision qui sera prise. »

Les joueurs ne sont pas responsables