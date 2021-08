Foot - OM

OM - Polémique : L'énorme coup de gueule de Le Graët sur les incidents à Nice !

Publié le 31 août 2021 à 4h15 par A.M.

Une semaine après les incidents qui ont émaillé la rencontre opposant l'OGC Nice à l'OM, Noël Le Graët prend position.

L'envahissement de la pelouse de l'Allianz Riviera n'en finit plus de faire parler. Une semaine après les faits, la LFP n'a toujours pas pris de mesures définitives et les débats se poursuivent sur les sanctions à prendre contre les différents acteurs des incidents. Interrogé à ce sujet Noël Le Graët, président de la FFF, donne son avis.

«Quand je me dis qu’on se bat pour qu’il y ait des spectateurs dans les stades…»