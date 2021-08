Foot - OM

OM - Clash : La nouvelle sortie surréaliste de l’OGC Nice !

Publié le 25 août 2021 à 4h00 par A.M.

Alors que les incidents qui ont émaillé la rencontre opposant l'OGC Nice à l'OM ne cessent de faire parler, Jean-Pierre Rivère a une nouvelle fois pointé du doigt le comportement des Marseillais.

Après l'envahissement de terrains lors du choc entre l'OGC Nice et l'OM, Jean-Pierre Rivère estimait que les Marseillais devaient endosser toutes les responsabilités concernant les incidents : « Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la réaction de deux Marseillais, qui ont jeté des bouteilles vers nos tribunes, qui font dégénérer les choses. Je regrette que le service de sécurité de l'OM intervienne sur le terrain et frappe nos joueurs ». Et il en a rajouté une couche.

«Guendouzi n'a pas de traces dans le cou quand il est sur la pelouse»