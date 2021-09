Foot - OM

OM : Gerson et De La Fuente fixés pour Monaco ?

Publié le 8 septembre 2021 à 9h57 par La rédaction mis à jour le 8 septembre 2021 à 9h59

Actuellement en sélection sur le continent américain, Konrad de la Fuente et Gerson pourraient tout de même figurer dans le groupe marseillais ce samedi pour le déplacement à Monaco.