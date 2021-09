Foot - OM

OM - Malaise : Mandanda a du souci à se faire avec Sampaoli !

Publié le 13 septembre 2021 à 9h10 par A.C.

Pour la première fois de la saison, Steve Mandanda a été remplaçant face à l’AS Monaco ce samedi (0-2), dans le cadre de la 5e journée de Ligue 1.

C’est un choix qui a fait énormément réagir et qui devrait continuer à faire couler beaucoup d’encre, au cours des prochains jours. Pour le choc face à l’AS Monaco ce samedi, Jorge Sampaoli a décidé d’écarter Steve Mandanda, le joueur le plus capé de l’histoire de l’Olympique de Marseille, au profit du nouveau venu Pau Lopez. Un choix fort alors que Mandanda avait réalisé des belles prestations depuis le début de la saison, mais qui pourrait bien créer des problèmes en interne...

Le passif de Sampaoli ne pousse pas vraiment à l’optimisme