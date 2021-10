Foot - OM

OM - Malaise : Le terrible constat de Sampaoli sur Dimitri Payet !

Publié le 5 octobre 2021 à 5h00 par T.M.

Ce dimanche, l’OM s’est incliné face au LOSC (2-0). Un match que n’a pas disputé Dimitri Payet, au grand dam de Jorge Sampaoli.

Les contre-performances s’accumulent pour l’OM. Actuellement, les temps sont durs pour les hommes de Jorge Sampaoli, qui n’arrivent plus à gagner. Ce dimanche, c’est face au LOSC que les Phocéens se sont inclinés. Et sur la pelouse du stade Pierre Mauroy, un joueur a énormément manqué à l’OM : Dimitri Payet. Absent pour la rencontre, le numéro 10 de Sampaoli n’a pas pu aider son équipe, comme il l’a déjà fait à plusieurs reprises depuis le début de la saison.

« Son absence est difficile pour nous »