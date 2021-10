Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli, transfert... Luan Peres dit tout sur son arrivée !

Publié le 15 octobre 2021 à 13h30 par La rédaction

Près de trois mois après sa signature en faveur de l'Olympique de Marseille, Luan Peres semble avoir répondu aux attentes de Jorge Sampaoli. Pour le défenseur central brésilien, sa bonne intégration ainsi que la méthode du technicien argentin influencent son bon début de saison

Toute roule pour Luan Peres à Marseille. Depuis le début de la saison, le Brésilien enchaîne les titularisations sous les ordres de Jorge Sampaoli, avec 8 matchs débutés en autant de journée de championnat. Le défenseur central de 27 ans semble répondre aux attentes de l'entraîneur phocéen, qui avait fait de Luan Peres l'une de ses priorités lors du dernier mercato estival. De son côté, l'ancien joueur de Santos ne cache pas son épanouissement total depuis son arrivé à l'OM.

« J’espère ne pas m’arrêter et être encore aligné pour les matchs à venir »

Lors d'un entretien pour La Provence , Luan Peres s'est confié sur ses raisons de rejoindre l'OM : « En venant à l’OM, je voulais effacer la première impression que j’avais eue de l’Europe. Elle était mauvaise, tout comme mon expérience. Je voulais me prouver à moi-même que j’avais la capacité de changer ça. Ensuite, je connaissais l’entraîneur Jorge Sampaoli, l’adaptation est donc plus facile parce qu’il est sud-américain et parle espagnol. Parler espagnol et portugais avec d’autres joueurs facilite les choses. Je me sens comme à la maison, chez moi. À Bruges, je ne parlais pas encore bien anglais, ici c’est différent, je peux communiquer avec les autres. Enfin, ma dernière motivation concerne l’OM, un grand club. Si j’avais été contacté par un club moins important, je n’aurais peut-être pas franchi le pas. Ça a été décisif pour quitter Santos. » Par la suite, le Brésilien a avoué avoir observé l'OM avant de venir. De quoi par la suite facilité son adaptation au style de jeu des Olympiens : « Mon adaptation a été très rapide depuis le premier match amical. Je n’imaginais pas ça. Je me sens très honoré, très heureux et très fier de jouer tous les matchs. Tant que Sampaoli me le demande, j’espère ne pas m’arrêter et être encore aligné pour les matchs à venir. La politique de l’entraîneur est de faire tourner les joueurs. Je comprends cela, je suis à la disposition du club et de Sampaoli. Avant de venir, j’ai étudié le style de jeu du club et je me suis bien adapté. Je pense qu’il est très important d’être heureux dans son club, sa vie son travail. Ça compte beaucoup pour le moral. Je suis très heureux d’être ici. »

« Je m’adapte à ce que demande Sampaoli »