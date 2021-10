Foot - OM

OM : Les énormes confidences d’Amine Harit sur Jorge Sampaoli !

Publié le 22 octobre 2021 à 7h15 par Th.B.

Joueur de l’OM depuis cet été et ce pour l’intégralité de la saison comme le stipule son prêt convenu avec Schalke 04, Amine Harit évolue sous la houlette de Jorge Sampaoli. L’occasion pour lui, après un mois et demi à le côtoyer, de se livrer sans détour sur les différentes facettes de sa personnalité.

Il a été l’ultime recrue de l’OM qui s’est montré plus que simplement actif sur le marché des transferts à l’intersaison. Amine Harit, ancien milieu du FC Nantes où il a été formé, s’était exilé en Allemagne depuis 2017 à Schalke 04. Prêté à l’OM pour l’intégralité de la saison, l’international marocain a donc l’opportunité de côtoyer Jorge Sampaoli au quotidien. Une expérience spéciale selon les propos d’Harit qui a dévoilé la double-face de la personnalité du bouillant entraîneur argentin de l’OM.

« Je m’identifie à ce qu’il recherche »