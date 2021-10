Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tout est relancé pour l’avenir de Saliba !

Publié le 28 octobre 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Actuellement prêté à l’OM par Arsenal sans option d’achat, William Saliba ne verrait pas forcément son avenir au sein des Gunners qui envisagent pourtant de le rapatrier en fin de saison. Une aubaine pour Pablo Longoria ?

Parfaitement intégré au système de Jorge Sampaoli depuis son arrivée à l’OM durant le mercato estival, William Saliba fait partie des grandes satisfactions du recrutement phocéen. Mais le défenseur français ne semble être que de passage, lui qui est prêté sans option d’achat par Arsenal à l’OM, et il se murmure d’ailleurs que les Gunners envisagent de le faire revenir l’été prochain pour lui donner sa chance. Sauf que Saliba ne le voit pas forcément de cet œil…

Saliba pas chaud pour revenir à Arsenal ?

Comme l’a annoncé The Sun mercredi, William Saliba ne serait pas « pressé » de revenir de son prêt de l’OM en fin de saison, et pour cause, l’international espoirs estime que Mikel Arteta ne l’a, jusqu’ici, pas apprécié à sa juste valeur du côté d’Arsenal. Il pourrait donc opter pour un challenge où on lui accorderait davantage de confiance, ce qui pourrait donner une lueur d’espoir à l’OM, même si un transfert définitif de Saliba paraît clairement hors de portée sur le plan financier.