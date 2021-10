Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jorge Sampaoli prépare un coup de maître pour 2022 !

Publié le 29 octobre 2021 à 6h00 par Th.B.

Ayant son mot à dire sur le mercato de l’OM auprès du président Pablo Longoria, Jorge Sampaoli aimerait mener à bien une opération initiée cet été, à savoir le recrutement d’Arturo Vidal qui sera libre de tout contrat l’été prochain.

Nommé entraîneur de l’OM à la toute fin du mois de février dernier, Jorge Sampaoli semble avoir travaillé de concert avec Pablo Longoria lors du dernier mercato estival XXL de l’Olympique de Marseille. D’ailleurs, Matteo Guendouzi a récemment confié avoir été à la fois séduit par le discours de l’entraîneur du club phocéen et par celui du président. À l’intersaison, Sampaoli aurait activé plusieurs pistes sur le marché dont une menant à Arturo Vidal.

Sampaoli voudrait boucler la venue de Vidal pour…0€!