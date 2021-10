Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vélodrome, supporters… La confidence de Guendouzi sur sa situation à l’OM !

Publié le 28 octobre 2021 à 21h45 par Th.B.

Joueur de l’OM depuis la dernière intersaison, Matteo Guendouzi se dit totalement comblé à Marseille en raison de la ferveur et de l’Orange Vélodrome notamment.

Arrivé par le biais d’un prêt avec option d’achat après que Arsenal et l’OM se soient mis d’accord sur les termes de l’opération au cours du dernier mercato estival alors qu’il revenait d’un prêt au Hertha Berlin, Matteo Guendouzi semble épanoui à l’OM sur le terrain et en dehors. Dernièrement, l’international espoir français faisait passer le message suivant à propos de sa décision de déposer ses valises à Marseille pour l’intégralité de la saison, voire plus si affinités. « Avant de venir à l’OM, j’avais plusieurs choix. Les discours du président Longoria et du coach Sampaoli m’ont convaincu. J’ai immédiatement dit : « Je veux l’OM ». Déjà, l’OM est le plus grand club français, le club a remporté une Ligue des Champions, il y a une grande histoire ». Et ce choix, Matteo Guendouzi ne le regrette absolument pas. La ferveur marseillaise et l’Orange Vélodrome sont deux raisons précises de son état d’esprit actuel.

« Quand tu arrives au Vélodrome, tu vis un moment exceptionnel. Je fais du foot pour vivre ce genre de choses »