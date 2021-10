Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça s’agite en coulisse pour Eden Hazard !

Publié le 28 octobre 2021 à 21h00 par T.M.

Alors que Carlo Ancelotti lui préfère désormais d’autres joueurs, Eden Hazard pourrait bien quitter le Real Madrid. Et son avenir pourrait s’écrire à nouveau du côté de l’Angleterre.

Recruté en 2019 pour être le successeur de Cristiano Ronaldo au Real Madrid, Eden Hazard n’a jamais répondu aux attentes. Miné par les blessures et décevant quand il était sur le terrain, le Belge fait polémique chez les Merengue. Et désormais, Hazard ne semble même plus entrer dans les plans de Carlo Ancelotti, qui expliquait récemment : « Il doit persévérer, mais ce qui arrive, c'est que parfois le coach préfère d'autres joueurs ».

Un retour en Premier League ?