Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel a fait un grand déçu cet été !

Publié le 29 octobre 2021 à 5h15 par T.M.

A l’ASSE, le choix a été fait de ne pas continuer avec Mathieu Debuchy. Au grand dam du désormais joueur de Valenciennes.

Dès son arrivée à l’ASSE, Mathieu Debuchy s’est imposé comme l’un des patrons des Verts. Mais malgré ce statut, cela n’a pas convaincu la direction stéphanoise de continuer avec l’international français. Alors que Debuchy arrivait au terme de son contrat, la décision a été prise qu’il ne signerait pas de nouveau contrat avec l’ASSE, et il a depuis rebondi du côté de Valenciennes.

« Ça m’aurait pourtant plu de pouvoir pousser encore un an »