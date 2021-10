Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jorge Sampaoli prépare du lourd !

Publié le 31 octobre 2021 à 5h30 par A.M.

Déjà très intéressé par le recrutement d'Arturo Vidal cet été, Jorge Sampaoli souhait revenir à la charge dans les prochaines semaines.

Cet été, l'OM a réalisé un mercato intense avec l'arrivée de onze joueurs à savoir Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba, Luan Peres, Pol Lirola, Pedro Ruiz Delgado et Amine Harit. Et pourtant, Jorge Sampaoli n'a jamais caché qu'il aurait aimé voir débarquer d'autre renforts, à l'image d'Arturo Vidal qu'il convoitait cet été.

Sampaoli veut Vidal