Mercato - OM : Sampaoli sait ce qui lui reste à faire pour retrouver Vidal !

Publié le 29 octobre 2021 à 1h15 par A.C.

Déjà lié à l'Olympique de Marseille cet été, Arturo Vidal pourrait bien y retrouver son ancien entraineur Jorge Sampaoli.

Pablo Longoria s’est montré très actif lors du dernier mercato, avec plus d’une dizaine de recrues à l’Olympique de Marseille. Toutefois, Jorge Sampaoli n’a pas semblé rassasié ! L’entraineur argentin a en effet plusieurs fois laissé entendre qu’il s’attendait à voir arriver quelques renforts de plus, sans toutefois faire des noms. En Espagne, on assure toutefois qu’il y a un échec en particulier qu’il n’aurait pas vraiment digéré. Il s’agirait d’Arturo Vidal, qui à en croire les dernières indiscrétions de AS serait toujours dans les petits papiers de Sampaoli à l’OM.

Vidal seulement avec la Ligue des Champions