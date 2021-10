Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Eden Hazard prêt à faire ses valises ?

Publié le 29 octobre 2021 à 0h30 par T.M.

Sous contrat jusqu’en 2024 avec le Real Madrid, Eden Hazard voit les rumeurs se multiplier concernant son avenir. Mais le Belge veut-il partir ?

Rien ne va plus pour Eden Hazard au Real Madrid. En grande difficulté chez les Merengue, le Belge voit même d’autres joueurs passer devant lui dans l’esprit de Carlo Ancelotti. Cela pourrait-il alors conduire l’ancien de Chelsea à aller voir ailleurs ? Cela s’agiterait en tout cas pour Hazard puisqu’un retour en Premier League pourrait bien se profiler pour l’ailier de 30 ans. Selon les informations de ESPN , plusieurs clubs anglais, notamment Chelsea et Newcastle, seraient à l’affût pour s’offrir celui qui ne semble plus s’épanouir au Real Madrid.

Un avenir loin d’être décidé !