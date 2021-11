Foot - PSG

PSG - Malaise : Mbappé n’a pas digéré un choix du Qatar !

Publié le 1 novembre 2021 à 5h30 par A.M.

Bien décidé à prendre part aux Jeux Olympiques cet été, Kylian Mbappé a finalement été retenu par le PSG. Et visiblement, l'attaquant français n'a pas digéré.

Très ambitieux, Kylian Mbappé est insatiable et veut tout gagner. Notamment les Jeux Olympiques avec l'équipe de France. Cet été, il a plusieurs fois affiché sa volonté de disputer le tournoi olympique de Tokyo. Mais alors que les JO se disputaient juste après l'Euro, le PSG a refusé de mettre son attaquant à disposition des Bleus. Et visiblement, Kylian Mbappé n'a toujours pas digéré.

«C'était un objectif mais on m'a vite coupé l'herbe sous le pied»