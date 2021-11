Foot - PSG

PSG - Malaise : Le Qatar a pris une décision très surprenante avec Messi...

Publié le 4 novembre 2021 à 14h15 par A.M.

Bien qu'handicapé par une douleur musculaire, Lionel Messi a été autorisé par le PSG à rejoindre la sélection argentine qui affrontera l'Uruguay et le Brésil.

Sorti à la mi-temps contre le LOSC (2-1), Lionel Messi, handicapé par une gêne musculaire, n'a pas fait le déplacement à Leipzig mercredi soir. « Il présente une gêne aux ischios-jambiers à gauche et une douleur au genou dans les suites d’une contusion », expliquait le PSG par le biais de son traditionnel point médical mardi. L'ancien numéro 10 du Barça est toujours incertain pour le déplacement à Bordeaux samedi soir. Et pourtant, il a tout de même convoqué avec la sélection argentine aux côtés de Leandro Paredes, lui aussi blessé, et Angel Di Maria.

Le PSG autorise Messi à rejoindre l'Argentine