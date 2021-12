Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Paredes prépare un mauvais coup à Leonardo !

Publié le 4 décembre 2021 à 17h15 par A.C.

Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le Paris Saint-Germain, Leandro Paredes ne semble pas vraiment rentrer dans les plans de Mauricio Pochettino.

Après avoir bouclé plusieurs arrivées de taille cet été, Leonardo semble décidé à dégraisser l’effectif à disposition de Mauricio Pochettino. Plusieurs noms ont été évoqués ces derniers jours et notamment celui de Leandro Paredes, pas vraiment en réussite cette saison avec le Paris Saint-Germain. L’Argentin n’a disputé que sept rencontres toutes compétitions confondues avec le PSG et à en croire les dernières indiscrétions de Foot Mercato , il serait sur l’un des candidats au départ... une version totalement démentie par les médias argentins. TyC Spots a en effet révélé que le PSG aurait formulé une offre de prolongation pour Paredes, dont le contrat se termine dans un an et demi.

Les agents de Paredes cherchent ailleurs