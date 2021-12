Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Michel Salgado fait une annonce troublante pour le projet russe...

Publié le 4 décembre 2021 à 14h10 par A.M.

Présent à Saint-Etienne dimanche dernier en sa qualité de conseiller sportif de Total Sport Investment, Michel Salgado révèle que d'autres visites sont prévues... dans d'autres clubs.

Dimanche dernier à Geoffroy-Guichard, un certain Roman Dubov était présent dans les tribunes pour assister à la rencontre face au PSG. Ce dernier est le président de Total Sport Investment et était accompagné de son conseiller sportif, à savoir Michel Salgado. Et pour cause, TSI, déjà propriétaire de plusieurs clubs dans le monde, envisage de racheter l'ASSE en s'appuyant sur la puissance financière du milliardaire russe Sergei Lomakin, 986e fortune mondiale. Cependant, la société d'investissement n'a pas que le club du Forez dans le viseur comme le révèle Michel Salgado.

«On va visiter d'autres clubs en France»