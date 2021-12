Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va devoir se faire une raison avec ce crack allemand…

Publié le 15 décembre 2021 à 0h45 par H.G.

Alors que le PSG aimerait tenter sa chance dans le dossier Karim Adeyemi, tout indique que le Borussia Dortmund a clairement une longueur d’avance dans le dossier.

Dans un contexte où l’avenir de Kylian Mbappé est plus incertain que jamais au PSG avec son contrat expirant le 30 juin 2022, le club de la capitale se penche d’ores et déjà sur sa succession en scrutant le marché des joueurs offensifs. Et dans cette optique, Leonardo serait prêt à tenter sa chance dans le dossier Karim Adeyemi, l’attaquant du RB Salzbourg pourtant annoncé tout proche de rejoindre le Borussia Dortmund. Seulement voilà, le moins que l’on puisse dire est que ce projet semble vraiment très compliqué pour le PSG…

Karim Adeyemi veut rejoindre Dortmund

Et pour cause, Fabrizio Romano indique sur son compte Twitter que la priorité de Karim Adeyemi est clairement de rejoindre le Borussia Dortmund au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts, et ce en dépit du fait qu’il ait été approché par le FC Barcelone, l’Inter ou encore Liverpool. L’accord serait même en phase finale depuis des semaines entre le club de la Ruhr et le joueur. De son côté, le Borussia Dortmund serait en pourparlers avec le RB Salzbourg au sujet du montant final de l’opération. Bref, si l’arrivée de Karim Adeyemi au sein de l’écurie allemande n’est pas encore bouclée, elle est clairement en bonne voie.