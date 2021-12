Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar reçoit un message très clair pour Haaland !

Publié le 20 décembre 2021 à 3h45 par A.M.

Alors que le PSG s'intéresse à Erling Haaland dans le cas où Kylian Mbappé venait à partir, le Borussia Dortmund ne compte pas lâcher son attaquant.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Erling Haaland est la priorité du PSG pour remplacer Kylian Mbappé, dont le contrat s'achève en juin prochain. Toutefois, ce dossier s'annonce très compliqué compte tenu de la concurrence, mais également de la volonté du Borussia Dortmund comme l'assure Michael Zorc qui annonce vouloir conserver Erling Haaland.

Le Borussia veut garder Haaland