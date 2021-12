Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le PSG aurait pu tout perdre avec Lionel Messi !

Publié le 20 décembre 2021 à 3h30 par A.M.

Candidat à la présidence du FC Barcelone en début d'année, Victor Font assure qu'il aurait pu permettre au Barça de conserver Lionel Messi.

En mars dernier, Joan Laporta assurait qu'il conserverait Lionel Messi s'il était élu président du FC Barcelone : « Le meilleur joueur du monde et de l'histoire du football est venu voter cela prouve, selon moi, ce que nous avons dit durant la campagne. A savoir que Messi aime le Barça, que le meilleur joueur du monde aime le Barça. C'est très significatif. Je vais l'encourager à continuer au FC Barcelone ». Finalement, malgré son élection, Joan Laporta n'a pas réussi à convaincre Lionel Messi qui s'est engagé avec le PSG. Son principal concurrent lors de la dernière élection, Victor Font, assure que lui aurait réussi.

Victor Font aurait pu conserver Messi