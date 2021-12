Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le projet McCourt a bien raté un gros coup en attaque…

Publié le 20 décembre 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Passé tout proche d’une arrivée à l’OM à l’été 2020, M’Baye Niang confirme ses négociations à l’époque avec Andoni Zubizarreta et affiche son regret de ne pas avoir pu rallier le projet McCourt.

Alors que l’OM a longtemps cherché en vain son fameux grand attaquant, enchainant les échecs à ce poste (Kostas Mitroglou, Valère Germain, Mario Balotelli, Dario Benedetto), M’Baye Niang a bien failli débarquer au sein du club phocéen ! Les faits remontent à l’été 2020, alors qu’Andoni Zubizarreta était encore directeur sportif de l’OM, et Niang s’est confié en détail à ce sujet dans un entretien accordé à Sud-Ouest dimanche.

« J’ai toujours voulu jouer à l’OM, je l’ai toujours dit »