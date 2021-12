Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane, Pochettino… Leonardo a déjà vendu la mèche ?

Publié le 20 décembre 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Malgré les nombreuses spéculations sur l’avenir incertain de Mauricio Pochettino et la piste Zinedine Zidane qui reste plus que jamais à l’étude au Qatar, Leonardo a affiché un discours rassurant sur l’avenir de l’entraîneur du PSG.

Alors qu’il fait l’objet de nombreuses critiques depuis plusieurs mois au PSG, Mauricio Pochettino restera-t-il en place encore longtemps ' Comme le10sport.com vous l’a récemment révélé en exclusivité, une possible nomination de Zinedine Zidane n’est pas du tout à exclure dans un avenir proche, puisque Doha apprécie toujours autant le profil de l’ancien entraîneur du Real Madrid. Mais dans un entretien accordé au JDD et à Europe 1 dimanche, Leonardo a dégagé une tendance claire pour le poste d’entraîneur au PSG pour les mois à venir.

Pochettino conforté par Leonardo ?