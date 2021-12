Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli prend une décision fracassante pour Luis Henrique !

Publié le 20 décembre 2021 à 13h10 par A.M. mis à jour le 20 décembre 2021 à 13h22

Peu utilisé cette saison, Luis Henrique se dirige vers un prêt cet hiver. Jorge Sampaoli aurait validé cette opération. Un transfert sec est en revanche exclu.

Recruté en 2020 pour environ 8M€, Luis Henrique a d'abord été au cœur d'un quiproquo au sujet de son poste puisque André Villas-Boas pensait accueillir un avant-centre. Finalement le technicien portugais a été remplacé par Jorge Sampaoli qui ne semble pas beaucoup plus compter sur le jeune brésilien, titularisé à seulement 4 reprises toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Et pourtant, Luis Henrique affichait récemment son désir de rester à l'OM : « Oui je veux continuer à jouer ici. C’est le club qui m’a accueilli, en plus maintenant le supporters reviennent dans le stade, donc je ne pense pas à aller ailleurs . »

Luis Henrique peut partir en prêt