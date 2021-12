Foot - Barcelone

Barcelone : Xavi s’enflamme totalement pour une pépite du Barça !

Publié le 18 décembre 2021 à 22h50 par La rédaction

En grande forme ce samedi et ayant inscrit son premier but sous les couleurs du FC Barcelone, Gavi a entièrement apporté satisfaction à Xavi Hernandez qui a fait les louanges de l’Espagnol.