Mercato : Willian se lâche sur son passage à Arsenal !

Publié le 21 décembre 2021 à 9h47 par La rédaction mis à jour le 21 décembre 2021 à 9h49

Passé pendant une saison dans les rangs d’Arsenal, Willian indique que le courant n’est jamais passé avec les supporters des Gunners en raison de son statut d’ancien joueur de Chelsea.