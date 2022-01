Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une star du projet QSI veut claquer la porte !

Publié le 2 janvier 2022 à 21h45 par B.C.

Alors que les rumeurs sont nombreuses concernant Mauro Icardi, l’attaquant du PSG serait bel et bien disposé à quitter la capitale française dès cet hiver.

Recruté à l’été 2019 pour succéder à terme à Edinson Cavani, Mauro Icardi apparaît au fil du temps comme une erreur de casting. Malgré des premiers mois satisfaisants dans la capitale, l’Argentin s’est peu à peu perdu, et l’arrivée de Lionel Messi n’a rien arrangé puisque Mauro Icardi doit désormais se contenter de quelques bouts de match. Une situation qui pourrait provoquer son départ en ce mois de janvier, puisque Leonardo serait à l’écoute des offres, alors que le PSG espère récupérer plus de 100M€ d’ici à la fin de la saison. Et de son côté, le joueur afficherait une position radicale pour son avenir.

Icardi veut quitter le PSG et aurait déjà un accord avec la Juve