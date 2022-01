Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a fixé ses conditions à l’ASSE pour ces deux joueurs de Pochettino !

Publié le 2 janvier 2022 à 17h30 par B.C.

Alors que l’AS Saint-Etienne souhaiterait s’attacher les services de Sergio Rico et Colin Dagba durant le mercato hivernal, le PSG n’a pas l’intention de faire de cadeaux à Pascal Dupraz.

Leonardo l’a lui-même avoué, la vente de joueurs n’est pas son domaine de prédilection, et les supporters l’ont bien remarqué depuis son retour au PSG. L’été dernier, seul Mitchel Bakker est parti sous la forme d’un transfert sec, alors que le club souhaitait pourtant renflouer les caisses. Un objectif qui n’a pas changé avec l’ouverture du mercato hivernal, dans lequel le PSG souhaite se montrer actif dans le sens des départs. Rafinha a déjà rejoint en prêt la Real Sociedad, et des ventes sont désormais espérées par les dirigeants parisiens, souhaitant récupérer plus de 100M€ d’ici à la fin de la saison. Mauro Icardi, Abdou Diallo et Layvin Kurzawa auraient notamment quelques pistes pour plier bagage avant le 31 janvier, mais un club de Ligue 1 souhaiterait également piocher au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino.

L’ASSE vise Rico et Dagba en prêt, le PSG veut vendre