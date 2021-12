Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Après Haaland, Perez prépare une autre opération XXL avec Raiola !

Publié le 28 décembre 2021 à 23h00 par D.M.

A la recherche de renforts au milieu de terrain, le Real Madrid aurait ciblé Ryan Gravenberch et aurait entamé des discussions avec son agent Mino Raiola.

Le milieu de terrain du Real Madrid est, certes, performant cette saison, mais commence à être vieillissant. Agés respectivement de 36, 31 et 29 ans, Luka Modric, Toni Kroos et Casemiro pourraient, dans les saisons à venir, laisser leur place à des joueurs beaucoup plus jeunes comme Eduardo Camavinga ou Federico Valverde. Afin de préparer la suite, le Real Madrid aurait aussi activé la piste menant à Ryan Gravenberch, sous contrat jusqu’en 2023 avec l’Ajax Amsterdam.

Le Real Madrid discute avec l'agent de Gravenberch

A en croire les informations de Rudy Galetti, le Real Madrid serait passé à l'action dans ce dossier. Selon le journaliste italien, les dirigeants espagnols auraient rencontré l’agent de Ryan Gravenberch, Mino Raiola, afin de discuter d’une possible arrivée en Liga. La situation pourrait évoluer dans les prochaines semaines. Après Erling Haaland, le Real Madrid s’intéresse à un autre protégé de Mino Raiola.