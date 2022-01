Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo active une nouvelle piste colossale pour remplacer Mbappé !

Publié le 4 janvier 2022 à 9h10 par D.M.

Pour remplacer Kylian Mbappé, dans le viseur du Real Madrid, le PSG s'intéresserait à Charles de Ketelaere, sous contrat actuellement avec le Club Brugge.

« Kylian est un joueur que nous connaissons depuis des années. On connait son implication, donc ce n’est pas un problème. Ça ne va pas modifier son rendement, qui dépend d’autres choses que de sa situation contractuelle » a expliqué Mauricio Pochettino après la rencontre de Coupe de France face à Vannes (victoire 0-4). Mais auteur d’un triplé ce lundi, Kylian Mbappé vit, certainement, sa dernière saison avec le PSG. Malgré ses prestations impressionnantes depuis le début de la saison, le joueur aurait des envies d’ailleurs et un départ vers le Real Madrid en juin prochain est, actuellement le scénario le plus probable.

De Ketelaere dans le viseur du PSG