Transferts - PSG : Luis Campos va passer à la vitesse supérieure pour le mercato

Publié le 4 juillet 2022 à 9h00 par Thibault Morlain

Ça y est, l’heure de la reprise a sonné du côté du PSG. Ce lundi, le club de la capitale reprendre le chemin de l’entraînement, bien que certains joueurs sont toujours en vacances. Le début d’une nouvelle ère à Paris avec l’intronisation de Christophe Galtier. Et en parallèle de cette reprise, Luis Campos devrait également accélérer pour régler certains dossiers chauds.

Du côté du PSG, on a entamé une révolution afin de repartir sur de nouvelles bases et enfin remporter la Ligue des Champions. Ainsi, cela a notamment changé dans l’organigramme avec le licenciement de Leonardo. Et c’est Luis Campos qui est venu à Paris en tant que conseiller sportif. Le Portugais est ainsi en charge de mener cette reconstruction chez les champions de France. Il n’aura d’ailleurs pas tardé pour acter la première recrue de l’été avec l’arrivée de Vitinha en provenance du FC Porto. Alors que d’autres nouveaux joueurs sont attendues dans les semaines à venir, il y a aussi des départs à régler. Et cela pourrait s’accélérer dans les prochaines heures à Paris.

Et cette nouvelle ère au PSG débute ce lundi. En effet, en ce 4 juillet, le club de la capitale fait sa grande rentrée. Les joueurs vont reprendre le chemin de l’entraînement afin de passer les traditionnels tests physiques d’avant saison. Plusieurs joueurs vont toutefois encore manquer à l’appel. En effet, les internationaux bénéficient d’encore quelques jours de vacances.

Malgré ces absences pour la reprise au PSG, cela ne va pas empêcher Luis Campos de travailler, notamment pour régler certains dossiers du mercato. Ainsi, comme expliqué par Le Parisien , plusieurs convocations à des rendez-vous ont été envoyés. Luis Campos va ainsi multiplier les réunions ce lundi afin notamment de sonder l’état d’esprit des joueurs. Et ce sont notamment les cas des joueurs prêtés la saison passée qui vont être traités en premier.

Il y a des joueurs à voir au PSG. Cela va notamment pour Arnaud Kalimuendo, de retour de deux ans en prêt au RC Lens. Aura-t-il enfin une place chez les champions de France ? Il devrait certainement en savoir plus à l’occasion de sa réunion avec Luis Campos. Cela sera également le cas pour Pablo Sarabia, de retour du Sporting Portugal, ou encore Thierno Baldé, qui revient du Havre et est annoncé du côté du LOSC. Ça va donc s’accélérer du côté du PSG dans les heures à venir…