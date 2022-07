Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Galtier, Skriniar... La semaine de la concrétisation pour Campos ?

Publié le 3 juillet 2022 à 23h30 par Amadou Diawara

Intronisé au PSG en tant que conseiller football, Luis Campos va vivre une semaine plus que mouvementée. En effet, le Portugais devrait finaliser l'arrivée de Christophe Galtier, en plus de son adjoint João Sacramento, accélérer pour Milan Skriniar et avancer ses pions pour Gianluca Scamacca.

Juste après avoir officialisé la prolongation de Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi aurait annoncé à Leonardo qu'il n'allait plus officier en tant que directeur sportif au PSG. Alors qu'il a décidé de se séparer du dirigeant italo-brésilien, le président parisien a choisi de le remplacer par Luis Campos. En effet, Nasser Al-Khelaïfi a annoncé dernièrement l'arrivée du Portugais en tant que conseiller football. Et à peine arrivé, Luis Campos a bouclé le transfert de Vitinha pour environ 41,5M€.

Mercato - PSG : Campos lance ses dernières cartouches pour ce transfert à 70M€ https://t.co/OMiz3AVayR pic.twitter.com/ugR1K7i6k3 — le10sport (@le10sport) July 3, 2022

Le PSG va officialiser le transfert de Christophe Galtier

Après Vitinha, Luis Campos devrait finaliser le transfert de Christophe Galtier, qui vient d'être remplacé par Lucien Favre à l'OGC Nice. En effet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG n'a pas réussi à réaliser son rêve de recruter Zinedine Zidane. Ainsi, il s'est tourné vers Christophe Galtier, qui n'est plus qu'à un pas de signer son contrat avec le club parisien.

Le PSG va relancer les négociations pour Milan Skriniar

Selon les informations de Fabrizio Romano, divulguées sur son compte Twitter ce dimanche soir, cette semaine devrait être très animée au PSG. En effet, Luis Campos devrait s'occuper très sérieusement de trois dossiers majeurs : Christophe Galtier, Milan Skriniar et Gianluca Scamacca.

Le PSG va avancer ses pions pour Gianluca Scamacca

D'après Fabrizio Romano, le PSG serait prêt à annoncer le transfert de Christophe Galtier en provenance de l'OGC Nice. Comme l'a confirmé le journaliste italien, le coach français arriverait avec son adjoint João Sacramento. Par ailleurs, cette semaine serait également décisive pour Milan Skriniar. En effet, le PSG de Luis Campos aurait l'intention de lancer de nouvelles négociations afin de trouver un accord pour le transfert du défenseur central de l'Inter. Enfin, des discussions seraient également prévues pour Gianluca Scamacca. D'ailleurs, l'évolution des pourparlers devrait dépendre du prix annoncé par Sassuolo. Luis Campos, le nouveau conseiller football du PSG, aurait donc du pain sur la planche. Il devrait être très occupé lors de cette nouvelle semaine.