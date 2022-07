Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Scamacca, Campos vise un nouveau énorme coup en attaque

Publié le 5 juillet 2022 à 18h45 par Axel Cornic

Luis Campos aurait d’ores et déjà trouvé un accord pour le transfert de Gianluca Scamacca, qui devrait rejoindre le Paris Saint-Germain dans une opération d’une valeur totale de 50M€. Il ne devrait toutefois pas être le seul renfort pour l’attaque de Christophe Galtier, puisque le nouveau boss du recrutement du PSG aurait l’intention de recruter Paulo Dybala.

Ce mardi s’ouvre enfin un nouveau chapitre au Paris Saint-Germain, avec l’officialisation de Christophe Galtier. L’ancien de l’OGC Nice et du LOSC a signé un contrat de deux ans et remplace donc Mauricio Pochettino. Ainsi, Luis Campos peut désormais totalement se contrer sur le mercato et un nous veau coup serait sur le point de se boucler, avec l’arrivée de Gianluca Scamacca en provenance de Sassuolo.

Leonardo était passé tout près du but

Il ne devrait toutefois pas être le seul, puisqu’en Italie on évoque depuis quelques jours un intérêt grandissant pour Paulo Dybala. Libre depuis le 30 juin dernier et la fin de son contrat avec la Juventus, l’Argentin a déjà été cherché par Leonardo et une arrivée au PSG semblait être toute proche en 2019.

Des contacts récents avec le clan Dybala